İşte İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünelinden ilk görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.
Ulaştırma ve haberleşmenin de bu süreçte büyüyen ekonominin itici gücü olarak görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, şehirlere ekonomik ve sosyal canlılık kazandırıldığını, Türkiye'nin "her modda" dünya ile bağlantılarının güçlendirildiğini aktardı.
Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19'unu demir yollarına aktardık." dedi.