İşte İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünelinden ilk görüntüler

Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19'unu demir yollarına aktardık." dedi.