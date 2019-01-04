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  3. 04 Ocak 2019 14:05

İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılaca

İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı.

1 2019’un Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.

İşte yeni memur maaşları (2019 Ocak)

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İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları

MÜSTEŞAR (1/4)

13.258 TL

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İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları

GENEL MÜDÜR (1/4)

11.630 TL

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İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) (1/4)

6.109 TL

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