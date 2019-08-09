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  3. 09 Ağustos 2019 08:45

İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

Uluslararası Araştırma Servisi Numbeo, en güçlü kara kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Türkiye listenin üst sıralarında yer aldı. İşte o ülkeler...

İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

75- İsveç

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İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

67- Portekiz

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İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

63- İtalya

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İşte Kara Kuvvetleri en güçlü ülkeler

51- İspanya

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