İşte karşınızda dünyanın en kısa adamı! Sadece 6.5 kilo...

Boyu 65.24 cm olan 20 yaşındaki genç adam zayıflığı nedeniyle hiçbir zaman okula gidemedi. Ağırlığı 120-200 gram arasında değişen cep telefonlarını ağır olduğu için sürekli olarak taşıyamadı. Uzun süre dezavantaj olan bu özelliğiyle ünlü oldu. 700 gram olarak doğan Afshin, şu anda 6.5 kilo ağırlığında.