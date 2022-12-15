İşte karşınızda dünyanın en kısa adamı! Sadece 6.5 kilo...
20 yaşındaki İran vatandaşı Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, dünyanın en kısa yetişkin erkeği olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
İran'ın ücra köyünde yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, Guinness Dünya Rekorları kitabına gidi. Ghaderzadeh'in özelliği ise dünyanın yaşayan en kısa yetişkin erkeği olması.
Boyu 65.24 cm olan 20 yaşındaki genç adam zayıflığı nedeniyle hiçbir zaman okula gidemedi. Ağırlığı 120-200 gram arasında değişen cep telefonlarını ağır olduğu için sürekli olarak taşıyamadı. Uzun süre dezavantaj olan bu özelliğiyle ünlü oldu. 700 gram olarak doğan Afshin, şu anda 6.5 kilo ağırlığında.
Bir önceki rekor sahibi olan 36 yaşındaki Edward "Niño" Hernandez'den (Kolombiya) neredeyse 7 cm (2,7 inç) daha kısa.
Afshin, Guinness Dünya Rekorları tarafından şimdiye kadar doğrulanmış en kısa dördüncü adam. Önceki rakipleri artık hayatta olmadığı için rekorun yeni sahibi Afshin Esmaeil Ghaderzadeh.