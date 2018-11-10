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  3. 10 Kasım 2018 09:36

İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi TOKİ projelerini ve ilanlarını yakından takip ediyor. Özellikle dar gelirli aileler için güzel imkanlar sunan TOKİ, 269 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte kira öder gibi alınabilecek evler.

İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri

TOKİ, yurdun birçok bölgesinde konut yapımına tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ'nin düzenlediği tüm Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz konutlar... (Alfabetik sıra ile ilerlenmiştir.)

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İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri

Afyon Dazkırı
Konut Sayısı: 21 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 334 Başlangıç Fiyatı (TL): 100.260

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İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri

Amasya Göynücek
Konut Sayısı: 52 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 602 Başlangıç Fiyatı (TL): 135.616

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İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri

Ankara Sincan
Konut Sayısı: 1250 Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1184 Başlangıç Fiyatı (TL): 189.508

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