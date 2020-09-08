İşte koronanın çocuklardaki en yaygın belirtileri
İngiliz bilim adamları, çocuklardaki en yaygın yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomlarının baş ağrısı, yorgunluk ve yüksek ateş olduğunu belirterek, Covid-19 belirtilerinin yaşa göre düzenlenmesi çağrısında bulundu.
İngiltere’de King’s College of London’dan araştırmacılar, yorgunluk, baş ağrısı ve ateşin çocuklarda en yaygın koronavirüs semptomları olduğunu ve çok azının öksürük, tat veya koku duyusunu kaybettiğini keşfetti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yetişkinler için hazırlanan belirti listesinde en yaygın semptomlar arasında ateş, kuru öksürük ve yorgunluk yer alıyor, ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, tat alma veya koku duyusunun kaybı ile baş ağrısı ise daha seyrek semptomlar olarak listeniyor.
ÇOCUKLARDAKİ YAYGIN SEMPTOMLAR YETİŞKİNLERDEN FARKLIAncak, “Covid-19 Semptomları Uygulaması” arkasındaki ekip, yeni verilerin, hastalığın çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha farklı olduğunu gösterdiğini açıkladı.