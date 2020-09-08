İşte koronanın çocuklardaki en yaygın belirtileri

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yetişkinler için hazırlanan belirti listesinde en yaygın semptomlar arasında ateş, kuru öksürük ve yorgunluk yer alıyor, ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, tat alma veya koku duyusunun kaybı ile baş ağrısı ise daha seyrek semptomlar olarak listeniyor.