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  3. 08 Eylül 2020 13:31

İşte koronanın çocuklardaki en yaygın belirtileri

İngiliz bilim adamları, çocuklardaki en yaygın yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomlarının baş ağrısı, yorgunluk ve yüksek ateş olduğunu belirterek, Covid-19 belirtilerinin yaşa göre düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İşte koronanın çocuklardaki en yaygın belirtileri

İngiltere’de King’s College of London’dan araştırmacılar, yorgunluk, baş ağrısı ve ateşin çocuklarda en yaygın koronavirüs semptomları olduğunu ve çok azının öksürük, tat veya koku duyusunu kaybettiğini keşfetti.

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İşte koronanın çocuklardaki en yaygın belirtileri

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yetişkinler için hazırlanan belirti  listesinde en yaygın semptomlar arasında ateş, kuru öksürük ve yorgunluk yer alıyor, ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, tat alma veya koku duyusunun kaybı ile baş ağrısı ise daha seyrek semptomlar olarak listeniyor.

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İşte koronanın çocuklardaki en yaygın belirtileri

ÇOCUKLARDAKİ YAYGIN SEMPTOMLAR YETİŞKİNLERDEN FARKLIAncak, “Covid-19 Semptomları Uygulaması” arkasındaki ekip, yeni verilerin, hastalığın çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha farklı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

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İşte koronanın çocuklardaki en yaygın belirtileri

FARKLI YAŞLARDA TEMEL SEMPTOMLARIN NELER OLDUĞUNUN BİLİNMESİ GEREKİYORÇalışmayı yöneten Profesör Tim Spector, "İnsanlara ateş, öksürük ve koku duyusu kaybı  ile ilgili takıntılar yerine farklı yaşlarda temel semptomların neler olduğunu anlatmaya başlamamız gerekiyor" dedi.

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