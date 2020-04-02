İşte koronavirüs fırsatçısı 198 firma ifşa oldu! İşte tam liste
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti. Dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti. Ticaret Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. .
İşte Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uyguladıkları için toplamda 10 milyon TL para cezası kesilen 198 firma...
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