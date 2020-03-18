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KORULAN OLDU: TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ
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  3. 18 Mart 2020 08:03

İşte koronavirüs nedeniyle üretimi durduran şirketler

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle ölüm haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ölümcül virüse karşı önlem alan şirketler de üretimi durdurma kararı aldı. İşte o şirketler...

İşte koronavirüs nedeniyle üretimi durduran şirketler

Dev şirketler de üretim durdurarak ya da fabrikalarını geçici süreliğine kapatarak önlem almaya başladı. İşte o şirketler...

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İşte koronavirüs nedeniyle üretimi durduran şirketler

Renault
Fransız otomobil üreticisi Renault yaptığı açıklamada, İspanya'da koronavirüs krizi ışığında olağanüstü hal ilanından sonra operasyonları durdurduğunu söyledi. Renault, yaptığı açıklamada, "Renault Grubu, olağanüstü hal süresince İspanya'daki endüstriyel faaliyetini durdurmaya karar verdi" dedi.

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İşte koronavirüs nedeniyle üretimi durduran şirketler

Fiat
İtalyan otomotiv şirketi Fiat, dün İtalya, Sırbistan ve Polonya'daki fabrikalarında üretimi 27 Mart’a kadar durdurduğunu açıkladı.

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İşte koronavirüs nedeniyle üretimi durduran şirketler

Bu durum İtalya’da Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori Carrozzerie, Grugliasco ve Modena tesislerini etkiledi. Ayrıca Sırbistan’da da özellikle Kragujevac ve Polonya'daki Tychy tesislerinde üretim durdu.

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