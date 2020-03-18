İşte koronavirüs nedeniyle üretimi durduran şirketler
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle ölüm haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ölümcül virüse karşı önlem alan şirketler de üretimi durdurma kararı aldı. İşte o şirketler...
Dev şirketler de üretim durdurarak ya da fabrikalarını geçici süreliğine kapatarak önlem almaya başladı. İşte o şirketler...
Renault
Fransız otomobil üreticisi Renault yaptığı açıklamada, İspanya'da koronavirüs krizi ışığında olağanüstü hal ilanından sonra operasyonları durdurduğunu söyledi. Renault, yaptığı açıklamada, "Renault Grubu, olağanüstü hal süresince İspanya'daki endüstriyel faaliyetini durdurmaya karar verdi" dedi.
Fiat
İtalyan otomotiv şirketi Fiat, dün İtalya, Sırbistan ve Polonya'daki fabrikalarında üretimi 27 Mart’a kadar durdurduğunu açıkladı.