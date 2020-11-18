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  3. 18 Kasım 2020 14:11

İşte koronavirüs salgınında büyük paniğin fotoğrafı

Çin'in Wuhan kendinde doğup dünyaya yayılan virüsle ilgili dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Aşı cephesinden olumlu haberler gelmesine rağmen salgının yarattığı panik bitmek bilmiyor.

İşte koronavirüs salgınında büyük paniğin fotoğrafı

Yüzyılın kabusu koronavirüs, dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, virüsten en çok etkilenen ülke olan ABD'den dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor.

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İşte koronavirüs salgınında büyük paniğin fotoğrafı

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını 24 saatte 856 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece toplam ölü sayısı 252 bin 791'e yükseldi. Koronavirüs vakalarında ise korkunç bir patlama yaşandı.

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İşte koronavirüs salgınında büyük paniğin fotoğrafı

Ülkede bir günde 170 bin 797 kişiye daha koronavirüs teşhisi kondu. Böylece virüs bulaşan kişi sayısı 11 milyon 545 bin 284'e çıktı.

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İşte koronavirüs salgınında büyük paniğin fotoğrafı

Ülkedeki 40 eyalette birden vakalarda günlük rekor artışlar görülmesi ve 20 eyaletin ölümlerde tüm zamanların en yüksek oranlarını bildirmesi nedeniyle ABD'de panik havası hakim.

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