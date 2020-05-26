İşte koronavirüs salgınında uyulacak ''plaj'' kuralları
Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilciler için açılmaya hazırlanıyor. Ancak corona virüsle mücadele için bazı kurallar getirildi. Plaja rastgele havlu serip denize girmek tarih oldu. Artık tatilciler kendilerine tahsis edilen 9 metrekarelik alanın dışına çıkamayacak. Bir tatilci bölgeden ayrılınca alanda 20 dakika temizlik yapılacak.
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilere kapısını açacak ancak corona virüsle mücadele kapsamında bir dizi kurallar getirildi. Yeni döneme göre tatilciler kendilerine tahsis edilen 9 metrekarelik alanın dışına çıkamayacak. Bir tatilci bölgeden ayrılınca alanda 20 dakika temizlik yapılacak.
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 'yeni normal' kapsamında yeni kurallar uygulanacak. Tatilciler plaja rastgele havlu serip güneşlenemeyecek ve 9 metrekarelik özel alanları kullanmak zorunda olacak. Tatilcinin boşalttığı özel alan dezenfekte edildikten 20 dakika sonra yeni birine tahsis edilecek.
Koronavirüs tedbirlerinden sonra kısıtlamalar kaldırınca 'yeni normal' olarak isimlendirilen corona virüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Uzmanların sık sık uyardığı sosyal mesafe kuralı büyük önem kazanırken, insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor.
Plaja rastgele havlu serip girmek tarih olduTurizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tamamen tarih oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuluyor.