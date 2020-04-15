İşte koronavirüs ve antikor testiyle ilgili merak edilenler
Dünya genelinde 2 milyondan fazla insana bulaşan ve 126 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle ilgili merak edilenleri derledik.
Dünya genelinde corona virüs vakalarının sayısı iki milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti. Ancak, birçok ülke uyguladığı karantina ve sosyal mesafe uygulamaları nedeniyle, pandemisinin ekonomik ve toplumsal yükü altında ezilmeye başladı. Avrupa’da karantina altında olan ülkeler bazı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Hafta sonu ölüm oranlarındaki artışa rağmen İspanya’da milyonlarca insan işlerine geri dönmeye başladı. İtalya ise bugün bazı mağazaları açtı. İskandinav ülkelerinde ise okullar açılmaya başladı. Uzmanlar corona virüs önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılabileceği öngörüldüğünde bazı antikor testlerinin hayata dönüş için çözüm sağlayabileceğini düşünüyor.
ANTİKOR TESTİ NEDİR?
Seroloji testleri olarak da bilinen antikor testleri, aktif yeni tip corona virüs (Covid-19)enfeksiyonunu tespit edemiyor. Yani bir kişide corona virüs olup olmadığını söyleyemez. Aksine, testler kan örneği yoluyla bağışıklık sistemindeki antikorlar olarak bilinen proteinleri kontrol ediyor.
Proteinlerin varlığı, bir kişinin virüse maruz kaldığı ve buna karşı antikorlar geliştirdiği anlamına geliyor, bu da kişinin en azından bir bağışıklığa sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak, uzmanlar, bağışıklığın ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar süreceği konusunda emin değil.
Antikor testlerinde genel olarak polimeraz zincir reaksiyonu testi veya PCR testi olarak bilinen bir laboratuvar tekniği kullanılıyor..
YENİ TİP CORONA VİRÜS ANTİKOR TESTLERİ MEVCUT MU?
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen cuma günü CNN’e verdiği röportajda, "Bir hafta kadar bir süre içinde, oldukça fazla sayıda antikor testimiz olacak" dedi. Ama bu testlerin hazır oldukları anlamına gelmiyor.