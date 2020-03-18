İşte koronavirüse karşı koruyan sebzeler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Koronavirüse karşı patlıcan, yeşil mercimek, soya ve baklagillere ağırlık verilmeli. Virüsün sevdiği ortam şekerli ortam. Siz bu besinlerle tamamen aktivasyonunu belki kırmıyorsunuz ama önleyici bir duvar örmüş oluyorsunuz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Habertürk'ten Kübra Par'a koronavirüse karşı koruyucu önlemleri anlattı.
Koronavirüsün şeker hastalarını daha çok etkilediğini belirten Saraçoğlu, "Kışın kar lastiklerinin üzerine çivi çakılır, kaymasın diye.
Avrupa'da çok kullanılır. Bu virüsün çevresinde tıpkı kirpide olduğu gibi oklar var. Bunların yapıları glikoprotein. Yapılarında şeker ve glikoz var.