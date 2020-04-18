İşte koronavirüste yoğun bakım evresinin önünü kesen tedavi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, Kovid-19 salgınına karşı “Hiçbir ülke pozitif, şüpheli vakalarda kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık” dediği hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, Türkiye genelinde uygulanan corona virüs tedavisinde olumlu sonuçlar vermeye başladı.

