İşte koronavirüste yoğun bakım evresinin önünü kesen tedavi
Corona virüse karşı Türkiye’de “hidroksiklorokin” tedavisine hastalığın çok erken döneminde başlanırken “favipiravir” etken maddeli ilaç tedavisi de hastalık ağırlaşmadan uygulandı. Böylece hastalığın yoğun bakım evresine gelmeden önü kesildi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, Kovid-19 salgınına karşı “Hiçbir ülke pozitif, şüpheli vakalarda kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık” dediği hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, Türkiye genelinde uygulanan corona virüs tedavisinde olumlu sonuçlar vermeye başladı.
İlk vakalarda Çin deneyimlerinden faydalanan Türk hekimleri, ikinci haftanın ardından kendi algoritmalarını yarattı.
Dünyadaki tedavi yöntemlerinin aksine “hidroksiklorokin” tedavisine hastalığın çok erken dönemde başlanırken “favipiravir” etken maddeli ilaç tedavisi de hastalık ağırlaşmadan uygulandı.