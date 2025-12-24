İşte Libya heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen özel jetin düşmeden önce dakika dakika yaşananlar
LİBYA Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın Haymana ilçesine düşmesinin ardından bölgeden patlama duyulduğu bilgisinin Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne geldiği ve hızlı bir şekilde teyit için jandarmaya bilgi verildiği ortaya çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen uçak kazası öncesi Esenboğa Havalimanı'nda yaşananlar dakika dakika raporlandı.
Düzenlenen raporda; Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan 9HDFJ kuyruk tescilli Falcon 50 Tipi uçak Libya'ya gitmek üzere 5 yolcu ve 3 mürettebat ile saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Kalkıştan bir süre sonra uçağın pilotu saat 21.44'te Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek elektrik kesintisi yaşadıklarını ve geri döneceklerini deklare etti.
Bunun üzerine kule ilgili birimleri harekete geçirerek ARFF ekiplerinin 20.46'de piste hazır olmalarını istedi.
