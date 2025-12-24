İşte Libya heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen özel jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

. Lokal saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa Kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezi’mizdeki 'Yaklaşma Kontrol Ünitesi' ile, akabinde 'Saha Kontrol Ünitesi'ne devredilmiştir. Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş;