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  4. İşte madde madde kalkan koronavirüs kısıtlamaları

İşte madde madde kalkan koronavirüs kısıtlamaları

Kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası kritik kararlar açıklandı.

İşte madde madde kalkan koronavirüs kısıtlamaları - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları tek tek açıkladı.

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İşte madde madde kalkan koronavirüs kısıtlamaları - Resim: 2

- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü devam edecek.

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İşte madde madde kalkan koronavirüs kısıtlamaları - Resim: 3

Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.

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İşte madde madde kalkan koronavirüs kısıtlamaları - Resim: 4

Okullar Türkiye genelindeki ilkokullarda 8-12 sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

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