İşte madde madde kalkan koronavirüs kısıtlamaları
Kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası kritik kararlar açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları tek tek açıkladı.
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- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü devam edecek.
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Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.
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Okullar Türkiye genelindeki ilkokullarda 8-12 sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
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