İşte madde madde patronların EYT talepleri
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yeni yılda hayata geçmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken patronlar taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti. İşte iş dünyasının EYT talepleri...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım sürüyor. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağı düzenlemenin açıklanmasına kısa bir süre kala iş dünyası taleplerini açıkladı.
TİSK'in gündeme getirdiği talepler sonrası diğer çatı örgütleri de EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar yaptı.
İşveren tarafının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ilettiği talepler netleşti.
İşverenler düzenlemenin işletmelere etkisi hakkında şu tespitlerde bulundu:
- 2023 yılında asgari ücret artışına bağlı olarak, emekli olacaklara yapılacak yüklü kıdem tazminatı ödemeleri işletmelerin finans ihtiyacını artıracak.
- EYT yasalaştığında firmalara göre değişmekle birlikte işgücü kaybı ortalama yüzde 20 olacak, işletmelerde 45-55 yaş kuşağında en yetkin gruptaki kıdemli ve nitelikli işgücü kaybı ortaya çıkacak.