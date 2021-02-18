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  3. 18 Şubat 2021 10:37

İşte Mart'ta başlayacak normalleşme sürecinin adım adım tüm detayları

Kabine toplantısından sonra millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, illerin Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 4 gruba ayrılacağını, sokak kısıtlaması, restoran vb. noktalardaki normalleşmelerin buna göre başlayacağını söyledi.

İşte Mart'ta başlayacak normalleşme sürecinin adım adım tüm detayları

Kabine toplantısından sonra millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, illerin Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 4 gruba ayrılacağını, sokak kısıtlaması, restoran vb. noktalardaki normalleşmelerin buna göre başlayacağını söyledi.

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İşte Mart'ta başlayacak normalleşme sürecinin adım adım tüm detayları

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Mart'ta başlayacak normalleşme sürecinin adım adım tüm detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullanıp bu sürece dair detayları verdi. İşte, Türkiye'yi mart itibarıyla bekleyen normalleşme planı...

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İşte Mart'ta başlayacak normalleşme sürecinin adım adım tüm detayları

Tüm şehirler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayrılarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiyor. İller vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Normalleşme takvimi de buna göre yürütülecek.

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