İşte Mart'ta başlayacak normalleşme sürecinin adım adım tüm detayları

Tüm şehirler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayrılarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiyor. İller vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Normalleşme takvimi de buna göre yürütülecek.