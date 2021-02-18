İşte Mart'ta başlayacak normalleşme sürecinin adım adım tüm detayları
Kabine toplantısından sonra millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, illerin Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 4 gruba ayrılacağını, sokak kısıtlaması, restoran vb. noktalardaki normalleşmelerin buna göre başlayacağını söyledi.
Kabine toplantısından sonra millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, illerin Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 4 gruba ayrılacağını, sokak kısıtlaması, restoran vb. noktalardaki normalleşmelerin buna göre başlayacağını söyledi.
Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullanıp bu sürece dair detayları verdi. İşte, Türkiye'yi mart itibarıyla bekleyen normalleşme planı...
Tüm şehirler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayrılarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiyor. İller vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Normalleşme takvimi de buna göre yürütülecek.