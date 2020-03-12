İşte merak edilen korona test merkezi !
Erzurum'a, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin farklı illerdeki şüpheli vakalardan alınarak getirilen numuneler, Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında titizlikle inceleniyor.
Farklı illerde durumları şüpheli görülen kişilerde Kovid-19 virüsü bulunup bulunmadığının tespiti için alınan numuneler, Ankara, İstanbul ve Erzurum'daki laboratuvarlarda test edilebiliyor.
ÖZEL ŞİFRE VE KARTLARLA GİRİLEBİLİYOR
İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı özel şifre ve kartlarla girilebilen Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı laboratuvarlarına alınan numuneler, titizlikle incelenip rapor ediliyor. Bu laboratuvarlarda, her tür suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yanı sıra klinik laboratuvar hizmetiyle kan, idrar numuneleri mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapılabiliyor.
Görevlilerin de koruyucu kıyafetlerle çalıştığı bu özel laboratuvarlardan Erzurum'dakinde şu ana kadar farklı illerdeki şüpheli vakalardan alınıp incelenen numunelerin tamamı negatif çıktı.
Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Dr. Hülya Aslan, kendilerine gönderilen örnekleri, biyogüvenlik kabini içinde açtıktan sonra işleme tabi tuttuklarını anlattı. Bir işlemin yaklaşık 4 saat sürdüğünü, incelemede Türkiye'de üretilen kitleri kullandıklarını ifade eden Aslan, "Dört saatlik çalışmada tüm koronaları çalışıyoruz. Eğer pozitifse bu sefer 'Vuhan var mı?' diye doğrulamaya geçiyoruz. Pozitif çıkması halinde pozitif diye rapor ediliyor. Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, Iğdır, Artvin, Bayburt ve Malatya'dan gelen 124 örneği inceledik. Bu örneklerin hepsi negatif çıktı" dedi.