İşte merak edilen korona test merkezi !

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Dr. Hülya Aslan, kendilerine gönderilen örnekleri, biyogüvenlik kabini içinde açtıktan sonra işleme tabi tuttuklarını anlattı. Bir işlemin yaklaşık 4 saat sürdüğünü, incelemede Türkiye'de üretilen kitleri kullandıklarını ifade eden Aslan, "Dört saatlik çalışmada tüm koronaları çalışıyoruz. Eğer pozitifse bu sefer 'Vuhan var mı?' diye doğrulamaya geçiyoruz. Pozitif çıkması halinde pozitif diye rapor ediliyor. Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, Iğdır, Artvin, Bayburt ve Malatya'dan gelen 124 örneği inceledik. Bu örneklerin hepsi negatif çıktı" dedi.