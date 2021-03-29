İşte Osmanlı'dan kalma en eski eser!

"BİRBİRİNDEN DEĞERLİ PEK ÇOK ESERİMİZ VAR"

Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eser olarak kayıtlara geçen kılıçla ilgili bilgi veren Harbiye Askeri Müze Müdürü Albay Ömer Faruk Arslan, "Askeri müzede yaklaşık 55 bine yakın obje bulunmakta. Sürekli olarak kendimizi güncelliyoruz. Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak kayıtlara geçen Köse Mihal diğer adıyla Abdullah Mihalgazi'ye ait kılıç olarak envanter kayıtlarımıza girmiş durumda. En eski Orhan Gazi'ye ait miğferdi, ancak yaptığımız envanter güncelleme çalışmaları sırasında bir kılıç tespit ettik. Bu kılıç Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan ve bütün akınlara katılan Köse Mihal, daha sonra da Müslümanlığı seçen Mihalgazi'ye ait olan kılıç olarak kayıtlara geçti. Bizans tekfuru kendisi, daha sonra Müslümanlığı seçiyor. Çok ilginçtir ki Osman Gazi'nin tüm akınlarına seferlerine vefat edene kadar devam ediyor. Bu yüzden bu kılıç çok önem arz etmektedir Osmanlı tarihi açısından bizim için. Yaklaşık 700 yıllık bir kılıçla karşı karşıyayız. Birbirinden değerli o kadar çok eserimiz var ki, İstanbul'un fethi sırasında Haliç'e gerilen zincir, Orhan Gazi'nin miğferi, Yavuz Sultan Selim'in kılıcı, Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcı daha niceleri askeri müzemizde ziyaretçilerle buluşuyor" dedi.