İşte pandemi sonrası yeni uçuş koltukları
Dünyanın pek çok ülkesinde normale dönüş ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle uçuşlar başlıyor. Uçak tasarımcıları Covid-19 salgınına karşı koruyacak yeni koltuk tasarımlarını paylaştı.
Uçak tasarımcıları yeni tip koronavirüs krizi nedeniyle, uçuşlarda yolcuları salgından korumayı nasıl gerçekleştirebileceklerine ve havacılığın geleceğinin nasıl olacağına dair kavramları şekillendirmeye devam ediyorlar.
Uzmanlar yeni tip corona virüsten (Covid-19) korunmak için sosyal mesafeye dikkat çektikçe uçak koltuklarının tasarımı, uçuşların yeni normalinde en merak edilen konuların başında geliyor. Bu kapsamda birçok uçak tasarımı şirketi sosyal mesafeli koltuk dizaynları paylaşmaya başladı.
Bu kapsamda, ulaşım teknolojisi şirketi Universal Movement'in kurucusu Luke Miles Interspace Lite adı verilen üçlü koltuk tasarımlarını paylaştı.
ORTA KOLTUK İPTAL EDİLİP, KORUYUCU KİT YERLEŞTİRİLDİ Interspace Lite, orta koltuğu, pencere ve koridor koltuklarından ayıran bir kit ekliyor, ancak uçağın iç mekanını kalıcı olarak değiştirmiyor. Miles, konuya ilişkin “ Tasarımın hiçbir şekilde tıbbi görünmesini istemiyoruz. İnsanların sadece kendilerini daha rahat hissetmelerini istiyoruz. Bölücüyü, uçak koltuğunda bulunan döşemeyle aynı malzemeden yapacağız” ifadelerini kullandı.