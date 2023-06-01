İşte pazarın zam şampiyonu: Kilosu 50 TL'ye çıktı

BUZHANEDE ÜRÜN AZ OLUNCA ANORMAL BİR ARTIŞ OLDU

İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan, havucun da patates ve soğan gibi senede birkaç defa hasat edilen bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Eylül ve Ekim'de hasat edilen ürünler, buzhaneye konur koruma amaçlı. Bunlar geçen seneye göre buzhanelere daha az ürün kondu. Sebebi geçen sene üretici ektiğinin karşılığını alamadığı için. Buzhanede de ürün az olunca son 2-3 haftadır fiyatlarda anormal bir artış oldu. Son günlerde yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle birlikte siz de fark edeceksiniz, pazar da fark edecektir, çok hızlı bir düşüş yaşanacaktır" dedi.