İşte Piar'ın erken seçim anketinden çıkan sonuç

Piar'ın değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı: "Özellikle 15 CHP vekilinin geçici olarak İYİ PARTİYE katılarak, Seçimlere girme hakkını elde etmesi psikolojik üstünlüğü Muhalefet partilerinin eline geçirmiştir. Uzunca bir süredir belki de ilk defa gündemi muhalefetin belirlemesi, “ERDOĞAN’I YENDİLER” algısı, SEÇİMİ KAZANMA ÜMİDİNİ DE ARTIRMIŞTIR BU SEBEPLE SANDIĞA GİTME ORANI DA ARTMIŞTIR. Sonuç olarak bugün ki oy oranlarının, seçim sandıklarına aynen yansıması durumunda TBMM çoğunluğu muhalefetin eline geçecektir."

