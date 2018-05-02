İşte Piar'ın erken seçim anketinden çıkan sonuç
Piar Araştırma'nın Nisan ayı genel gündem araştırmasının sonuçları açıklandı.
Anket usulüyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Buna göre seçmenlerin oy tercihleri şöyle:
Cumhur İttifakı: %32.3
CHP: %17.1
HDP: %8.8
İYİ Parti: %12.8
Saadet Partisi: %1.8
Kararsız: %11
Oy kullanmayacak: %16
Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle oluyor:
Cumhur İttifakı: %44.24
CHP: %23.42
İYİ Parti: %17.53
HDP: %12.05
Saadet Partisi: %2.49
Piar Araştırma değerlendirmesinde, Cumhur İttifakı'nın Mart ayına göre 2,5 puan kaybettiğine dikkat çekiliyor. Değerlendirmeye göre bunun en önemli sebebi ekonomik bozulma olurken, başka bir sebep ise erken seçim sürecinde yaşananlardan kaynaklanan erozyon.
Piar'ın değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı: "Özellikle 15 CHP vekilinin geçici olarak İYİ PARTİYE katılarak, Seçimlere girme hakkını elde etmesi psikolojik üstünlüğü Muhalefet partilerinin eline geçirmiştir. Uzunca bir süredir belki de ilk defa gündemi muhalefetin belirlemesi, “ERDOĞAN’I YENDİLER” algısı, SEÇİMİ KAZANMA ÜMİDİNİ DE ARTIRMIŞTIR BU SEBEPLE SANDIĞA GİTME ORANI DA ARTMIŞTIR. Sonuç olarak bugün ki oy oranlarının, seçim sandıklarına aynen yansıması durumunda TBMM çoğunluğu muhalefetin eline geçecektir."