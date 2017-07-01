İşte PKK'lı teröristlerin kullandığı şifreler

Lice ve Dicle ilçelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda silah ve mühimmat ile teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında kullandıkları şifreleme detaylarının olduğu doküman ele geçirildi. Lice'de el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 ton 650 kilogram amonyum nitrat bulundu.