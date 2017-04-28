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  3. 28 Nisan 2017 19:29

İşte PKK'nın teslim olma anı

Tunceli'de yapılan operasyonlarda teröristler böyle teslim oldu.

İşte PKK'nın teslim olma anı

Tunceli’nin farklı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda 1 terörist öldürülürken, 4 PKK’lı da kendiliğinden teslim oldu. Bu 4 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

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İşte PKK'nın teslim olma anı

Aliboğazı Vadisi içindeki PKK sığınak ve kamplarının bulunduğu bölgeye önceki gün 51’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı özel eğitimli timlerin yaptığı sızmanın ardından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında başlayan çatışmalar sürüyor. Bugün aynı bölgedeki teröristlere 50 metre kadar yaklaşan güvenlik güçleri ile "Teslim ol" çağrılarına karşılık silahla ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü

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İşte PKK'nın teslim olma anı

Aynı şekilde güvenlik güçleriyle çatışan ve sığınak içerisinde oldukları kameralara da yansıyan 4 terörist güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.Teröristlerin teslim olma anları da saniye saniye kaydedildi.

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İşte PKK'nın teslim olma anı

Bu bölgede devam eden operasyonlarda dün 2, bugün de 1 olmak üzere toplam 3 terörist öldürülürken, dün 8, bugün de 4 olmak üzere toplam 12 terörist bu bölgede güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.

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