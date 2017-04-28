İşte PKK'nın teslim olma anı
Tunceli'de yapılan operasyonlarda teröristler böyle teslim oldu.
Tunceli’nin farklı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda 1 terörist öldürülürken, 4 PKK’lı da kendiliğinden teslim oldu. Bu 4 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Aliboğazı Vadisi içindeki PKK sığınak ve kamplarının bulunduğu bölgeye önceki gün 51’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı özel eğitimli timlerin yaptığı sızmanın ardından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında başlayan çatışmalar sürüyor. Bugün aynı bölgedeki teröristlere 50 metre kadar yaklaşan güvenlik güçleri ile "Teslim ol" çağrılarına karşılık silahla ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü
Aynı şekilde güvenlik güçleriyle çatışan ve sığınak içerisinde oldukları kameralara da yansıyan 4 terörist güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.Teröristlerin teslim olma anları da saniye saniye kaydedildi.