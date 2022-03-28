İşte Rusların 1 aydır bombaladığı şehrin son hali! Gelen fotoğraflar içler acısı...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna’da ülkenin başkenti Kiev ile Lviv arasında çok stratejik bir nokta da bulunan ve savaşın başladığı ilk günden bu yana bir çok kez hedef alınan Jitomir’de Rus saldırılarının ardından birçok sivil alan zarar gördü.