İşte Rusya'nın elindeki süper silahlar
Dünyanın en güçlü ikinci ordusuna sahip Rusya'nın envanterinde yıkıcı silah sistemleri bulunuyor. Bu silahlar arasında hipersonik bir aero-balistik füze olan Kh-47M2 Kinzhal ve Alabuga radyo-elektrik füzesi de yer alıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, NATO'nun açıklamaları ve Ukrayna'ya silah tedariğini artırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürece dahil olan herkesin, "tarihte hiç karşılaşmadığı sonuçlarla" karşılaşabileceği konusunda uyardı.
UKRAYNA VE ÇEVRESİNDE YIKICI ETKİ YARATABİLİR
İngiliz basını, Putin'in sözlerini aktarırken çoğu uzmanın bu sözleri 'nükleer bir tehdit' olarak gördüğünü açıkladı. Ancak Rusya'nın, "Putin'in süper silahları" olarak adlandırılan, Ukrayna'da ve ve çevresinde yıkıcı bir etki yaratabilecek çok çeşitli gelişmiş yeni silah sistemlerine sahip olduğu da belirtiliyor.
NATO FÜZE SAVUNMASINDAN KAÇABİLİYOR
İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Putin'in sahip olduğu öne sürülen 'süper silahları' derledi. Bu silahların içerisinde, havadan karaya fırlatılan hipersonik bir aero-balistik füze olan Kh-47M2 Kinzhal da yer alıyor. İnanılmaz hızlı ve şaşırtıcı derecede çevik olduğu belirtilen füzelerin mevcut NATO füze savunmasından kaçınmasına yardımcı olacak hızlı manevralar yapabildiği de belirtiliyor.
FÜZELER BELARUS'A TAŞINMIŞ
Doğrulanmayan raporlar, Kinzhal füzeleriyle donanmış birkaç MiG-31 önleyicisinin, Şubat 2022'nin başlarında Soltsy Hava Üssü'nden Belarus ve Polonya arasındaki Chernyakhovsk Deniz Hava Üssü'ne gönderildiğini gösteriyor. Kinzhal füzelerinin, nükleer veya yüksek patlayıcı savaş başlıkları ile silahlandırılabildiği belirtilirken, hedefini yüksek hızda vurarak ciddi zararlar verebildiği belirtildi.