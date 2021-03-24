İşte Rusya'nın korku salan dev canavarı
Tasarımı ve amacı bilinmeyen yeni bir Sovyet uçağının aniden ortaya çıkması, CIA'in Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen "canavar"ın testlerini gözetlemek için özel bir drone yapma noktasına gelecek kadar endişelenmesine neden olmuştu.
Tasarımı ve amacı bilinmeyen yeni bir Sovyet uçağının aniden ortaya çıkması, CIA'in Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen "canavar"ın testlerini gözetlemek için özel bir drone yapma noktasına gelecek kadar endişelenmesine neden olmuştu.
Rusların soğuk savaş sırasında yarı uçak yarı gemi olarak geliştirdikleri gizli bir askeri projenin kod adı olan Hazar Denizi Canavarı, bir zamanlar Karadeniz'in sularını katediyordu.
TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜĞÜ
Sovyetler Birliği, yüksek hızlı ulaşım araçları olarak tasarlamaya başladığı ekranoplanları daha sonra Hazar Denizi ve Karadeniz'de kullanmıştı. Bu yıllarda yapılan 100 metre uzunluğundaki Hazar Canavarı, tüm zamanların en büyük ekranoplanıydı.
1960'ların ortasında Amerikan casus uyduları tarafından tesadüfen tespit edilene kadar varlığından kimsenin haberdar olmadığı Hazar Denizi Canavarı kod adlı ekranoplan, artık emekli oldu.