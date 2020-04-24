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  3. 24 Nisan 2020 13:40

İşte Sağlık Bakanlığı'na en çok sorulan koronavirüs soruları

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu psikososyal destek hatları evde zor zamanlar geçiren vatandaşın ve sağlık çalışanlarının umudu oldu.

İşte Sağlık Bakanlığı'na en çok sorulan koronavirüs soruları

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu psikososyal destek hatları evde zor zamanlar geçiren vatandaşın ve sağlık çalışanlarının umudu oldu.

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İşte Sağlık Bakanlığı'na en çok sorulan koronavirüs soruları

Yaklaşık bir aylık süre içinde destek hatlarına 25 bin 261 kişi başvurdu.

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İşte Sağlık Bakanlığı'na en çok sorulan koronavirüs soruları

Destek hattındaki uzmanlara danışan ailelerden en fazla "Ev içerisinde çocuklarımı nasıl yönetebilirim?" sorusu gelirken, süreçle ilgili ise "Virüs ne zaman sona erecek?" sorusu ilk sırada yer aldı.

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İşte Sağlık Bakanlığı'na en çok sorulan koronavirüs soruları

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mücadele veren sağlık çalışanları ise en çok "Aileme ve yakınlarıma bulaştırma ihtimali beni çok kaygılandırıyor bu durumla nasıl başa çıkabilirim?" sorusunu yöneltti.

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