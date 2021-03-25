İşte Salda Gölü'nü kurtaracak adım! Ama desteğiniz lazım...

Göl çevresinde Millet Bahçesi projesinin hızla devam ettiğine dikkat çeken Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şakar, “Dünyada yaşanan iklim değişikliği, çevredeki sulama barajları ve sondajlar gölün kurumasını hızlandırmaktadır. Bunların üstüne bir de “Millet Bahçesi” ve göl çevresindeki diğer yapılaşmalar eklenmiştir. Göl, yapılaşma yokken bile yoğun insan baskısı altındaydı. 2019 yılında göle, 1 milyon 500 bin ziyaretçi gelmişti. Göle gelenlerin on binlercesi göle girdi. Suya girenlerin teri, kiri, idrarı, güneş yağı ve diğer kirlilikleri gölde kaldı. Bu kirliliğe her yıl yenilerinin eklenmesi korkunçtur. Göl kirlenirse ne turkuaz rengi kalır ne de beyaz kumları” dedi.