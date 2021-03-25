İşte Salda Gölü'nü kurtaracak adım! Ama desteğiniz lazım...
Salda Gölü Koruma Derneği, gölün dünya standartlarında korunması ve UNESCO listesine girmesi için kampanya başlattı. Dernek Başkanı Osman Şakar, “Salda Gölü yok olmasın, UNESCO Dünya Mirası sayılsın. Herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.
Salda Gölü Koruma Derneği, üzerinde Millet Bahçesi inşaatı süren Salda Gölü için kampanya başlattı.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki gölün dünya standartlarında korunması ve UNESCO listesine girmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Burdur Valiliği’ne iki ayrı dilekçe verdiğini duyuran dernek, Salda'nın gelecek nesillere taşınması ve ‘UNESCO Dünya Doğal Mirası’ listesine alınması için başlatılan kampanyada yurttaşların da desteğini beklediklerini açıkladı.
Göl çevresinde Millet Bahçesi projesinin hızla devam ettiğine dikkat çeken Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şakar, “Dünyada yaşanan iklim değişikliği, çevredeki sulama barajları ve sondajlar gölün kurumasını hızlandırmaktadır. Bunların üstüne bir de “Millet Bahçesi” ve göl çevresindeki diğer yapılaşmalar eklenmiştir. Göl, yapılaşma yokken bile yoğun insan baskısı altındaydı. 2019 yılında göle, 1 milyon 500 bin ziyaretçi gelmişti. Göle gelenlerin on binlercesi göle girdi. Suya girenlerin teri, kiri, idrarı, güneş yağı ve diğer kirlilikleri gölde kaldı. Bu kirliliğe her yıl yenilerinin eklenmesi korkunçtur. Göl kirlenirse ne turkuaz rengi kalır ne de beyaz kumları” dedi.
Dernek Başkanı Şakar, Salda Gölü’nün son günlerde NASA ile yeniden dünya gündemine geldiğini, gölün bölge halkı içim önemli olduğunu kaydederek şöyle konuştu: