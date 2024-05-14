İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen tüm Türk futbolcular
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya hak kazanan ve A Milli Futbol Takımı formasını giyen futbolcuları sizler için listeledik.
Yıldıray Baştürk
Kulübü: Bayer Leverkusen
Sezon: 2001-2002
Maç Sonucu: Bayer Leverkusen 1-2 Real Madrid
1 / 7
Hamit Altıntop
Kulübü: Bayern Münih
Sezon: 2009-2010
Maç Sonucu: Bayern Münih 0-2 Inter
2 / 7
Nuri Şahin
Kulübü: Borussia Dortmund
Sezon: 2012-2013
Maç Sonucu: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Münih
3 / 7
Arda Turan
Kulübü: Atletico Madrid
Sezon: 2013-2014
Maç Sonucu: Atletico Madrid 1-4 Real Madrid
4 / 7