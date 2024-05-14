  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen tüm Türk futbolcular

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen tüm Türk futbolcular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya hak kazanan ve A Milli Futbol Takımı formasını giyen futbolcuları sizler için listeledik.

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen tüm Türk futbolcular - Resim: 1

Yıldıray Baştürk

Kulübü: Bayer Leverkusen
Sezon: 2001-2002
Maç Sonucu: Bayer Leverkusen 1-2 Real Madrid

1 / 7
İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen tüm Türk futbolcular - Resim: 2

Hamit Altıntop

Kulübü: Bayern Münih
Sezon: 2009-2010
Maç Sonucu: Bayern Münih 0-2 Inter

2 / 7
İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen tüm Türk futbolcular - Resim: 3

Nuri Şahin

Kulübü: Borussia Dortmund
Sezon: 2012-2013
Maç Sonucu: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Münih

3 / 7
İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen tüm Türk futbolcular - Resim: 4

Arda Turan

Kulübü: Atletico Madrid
Sezon: 2013-2014
Maç Sonucu: Atletico Madrid 1-4 Real Madrid

4 / 7