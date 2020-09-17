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  3. 17 Eylül 2020 08:47

İşte son anket: Vatandaş açıklanan koronavirüs verilerine güveniyor mu?

Adamor Araştırma'nın yaptığı koronavirüs anketine göre, vatandaşların yüzde 55'i açıklanan resmi vaka sayılarına inanmıyor. Ankete göre, muhalif seçmenin neredeyse tamamı ise rakamlara güvenmiyor.

İşte son anket: Vatandaş açıklanan koronavirüs verilerine güveniyor mu?

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İşte son anket: Vatandaş açıklanan koronavirüs verilerine güveniyor mu?

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İşte son anket: Vatandaş açıklanan koronavirüs verilerine güveniyor mu?

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İşte son anket: Vatandaş açıklanan koronavirüs verilerine güveniyor mu?

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