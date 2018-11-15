İşte son yerel seçim anketi

Raporda ayrıca milliyetçi seçmene bir önem atfedilirken, "Hem Ak Parti hem de CHP açısından özellikle milliyetçi seçmen grubu ile kurulacak ilişki tayin edici önemdedir. Zira hem bu seçmenin öncelikle yöneldiği iki partinin (MHP ve İYİ Parti) durumu hem de bu seçmen grubunun özellikle 24 Haziran’da AK Parti’ye yönelik tercihinin sürdürülüp sürdürülmeyeceği ile ilgili belirsizlikler seçimin sonucuna doğrudan etki edecektir" diye belirtildi.



