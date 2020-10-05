İşte su altının görünmeyen işçileri
Dalgıçların büyük gemi pervanelerini tamir ettiği su altı görüntüleri İhlas Haber Ajansı su altı kamerası tarafından görüntülendi.
Su altı işçileri bir yandan gemilerin su altında kalan pervanelerini tamir ederken bir yandan da İHA'nın su altı kamerasına el salladı.
Suyun onlarca metre altında riskli ve bir o kadar da ağır bir iş yapan sanayi dalgıçları veya ticari dalgıçlar nehirler, göller, denizaşırı limanlar ve açık deniz platformlarında, inşaat, tamirat, kurtarma, bakım gibi projelerde yer alıyorlar.
Dev gemilerin tonlarca ağırlıktaki pervaneleri tamir eden dalgıçların, derin sularda basınç, karanlık ve soğuk, elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, deniz canlılarının oluşturduğu riskler nedeniyle yaptıkları iş daha da zorlaşıyor.