İşte Taksim Camii'nin içinden ilk görüntüler
Binlerce farklı dilden, dinden, ırktan insana ev sahipliği yapan Taksim'in göbeğinde yer alan cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Camiyi de içine alacak olan alanda herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı rengarenk bir kültür bahçesi de yer alacak.
Binlerce farklı dilden, dinden, ırktan insana ev sahipliği yapan Taksim'in göbeğinde yer alan cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Camiyi de içine alacak olan alanda herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı rengarenk bir kültür bahçesi de yer alacak.
Şu anda caminin cepheleri tamamlandı ve kat cephe kaplamalarına başlandı. Çalışmalar sonrasında iskeleler sökülecek ve kısa sürede caminin inşaatı bitirilecek. Eş zamanlı iç mekan çalışmalarına da hız verildi.
Önümüzdeki günlerde kubbe altı namaz alanı, nakkaş ve kalem işleri, çevre perde işlemleri bitirilecek. Caminin bu yılın sonunda açılması hedefleniyor. Biz de bu özel inşaatı gezmek üzere yetkililerden gerekli izinleri alarak yola koyulduk.