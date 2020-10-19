  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ekim 2020 00:41

İşte Taksim Camii'nin içinden ilk görüntüler

Binlerce farklı dilden, dinden, ırktan insana ev sahipliği yapan Taksim'in göbeğinde yer alan cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Camiyi de içine alacak olan alanda herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı rengarenk bir kültür bahçesi de yer alacak.

İşte Taksim Camii'nin içinden ilk görüntüler

Binlerce farklı dilden, dinden, ırktan insana ev sahipliği yapan Taksim'in göbeğinde yer alan cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Camiyi de içine alacak olan alanda herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı rengarenk bir kültür bahçesi de yer alacak.

1/ 63
İşte Taksim Camii'nin içinden ilk görüntüler

Şu anda caminin cepheleri tamamlandı ve kat cephe kaplamalarına başlandı. Çalışmalar sonrasında iskeleler sökülecek ve kısa sürede caminin inşaatı bitirilecek. Eş zamanlı iç mekan çalışmalarına da hız verildi.

2/ 63
İşte Taksim Camii'nin içinden ilk görüntüler

Önümüzdeki günlerde kubbe altı namaz alanı, nakkaş ve kalem işleri, çevre perde işlemleri bitirilecek. Caminin bu yılın sonunda açılması hedefleniyor. Biz de bu özel inşaatı gezmek üzere yetkililerden gerekli izinleri alarak yola koyulduk.

3/ 63
İşte Taksim Camii'nin içinden ilk görüntüler

Meydandan bakıldığında caminin büyük bölümünün tamamlandığını görmek mümkün. Yavaş yavaş, hissederek ilerliyoruz girişe doğru... Her bir detayı, köşesi ayrı ayrı düşünülmüş, bu toprakların ruhunu yansıtır biçimde tasarlanmış cami inşaat alanına gezmek için hazırlıklara başlıyoruz.

4/ 63
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM