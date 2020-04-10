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  3. 10 Nisan 2020 15:05

İşte TBMM'ye gönderilen 62 maddelik yasa teklifi

Evde bakım hizmetlerinde "gelir ölçütü" belirleme şartı kaldırılıyor. Buna göre, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.

İşte TBMM'ye gönderilen 62 maddelik yasa teklifi

Evde bakım hizmetlerinde "gelir ölçütü" belirleme şartı kaldırılıyor. Buna göre, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.

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İşte TBMM'ye gönderilen 62 maddelik yasa teklifi

Mevcut uygulamada hane içinde kişi başına gelir tutarı asgari ücretin 3'te 2'sinden az olan, bakıma muhtaçlık kriterlerini taşıyan, ağır engelli olduğun belirten sağlık kurulu raporunu sunanlara evde bakım yardımı yapılıyor.

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İşte TBMM'ye gönderilen 62 maddelik yasa teklifi

1.460 TL ÖDENİYOR Yasa taslağının ikinci maddesinde, "Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ödemesi yapılabilir" deniliyor.

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İşte TBMM'ye gönderilen 62 maddelik yasa teklifi

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parasını da içeren tüm sosyal yardımlar yüzde 5.49 oranında yükseldi.

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