İşte TBMM'ye gönderilen 62 maddelik yasa teklifi
Evde bakım hizmetlerinde "gelir ölçütü" belirleme şartı kaldırılıyor. Buna göre, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.
Evde bakım hizmetlerinde "gelir ölçütü" belirleme şartı kaldırılıyor. Buna göre, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.
Mevcut uygulamada hane içinde kişi başına gelir tutarı asgari ücretin 3'te 2'sinden az olan, bakıma muhtaçlık kriterlerini taşıyan, ağır engelli olduğun belirten sağlık kurulu raporunu sunanlara evde bakım yardımı yapılıyor.
1.460 TL ÖDENİYOR Yasa taslağının ikinci maddesinde, "Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ödemesi yapılabilir" deniliyor.