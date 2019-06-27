İşte THY'nin rüya uçağı ''Maçka''nın özellikleri
THY'nin ''rüya uçal'' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı ilk seferini Trabzon'a yapacak. THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına uçağa ''Maçka'' ismini verdiğini duyurdu. İşte dev uçağın özellikleri...
Boeing 787-9 tipi uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre. Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre
Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor.
KOLTUK TASARIMI DİKKAT ÇEKECEK
Yolcu konforunun artırılması hedefiyle Boeing 787-9 tipi uçağın business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çekecek olanı ise her koltuktan koridora çıkış olacak.