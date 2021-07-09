İşte Tosuncuk'un Uruguay'daki lüks malikanesi
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'da yaşadığı lüks evin fotoğrafları ortaya çıktı. Bin 500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan malikanede rulet masasının olduğu kumar bölümü dikkat çekti.
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın 2018 yılında Türkiye’den Uruguay’a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti.
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İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Aydın’ın yaşadığı malikane ortaya çıktı.
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Uruguay’ın en lüks yerlerinden biri olan San Jose’deki Marina de Santa Lucia bölgesindeki ev bin 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde bulunuyor.
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500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo bulunurken evin içerisinde kumar bölümü de var.
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