İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar !

Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Hem cihazlar hem kabloları ilkini bu ay içinde tekrar yerine atmayı planlıyoruz" dedi.