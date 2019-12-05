İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar !
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, depremler için denizin altına konulan fiber optik kabloları balıkçıların kopardığını söyleyerek çarpıcı fotoğraflar paylaştı.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, sismik hareketliliği ölçmek için Marmara Denizi'ne yerleştirdikleri fiber optik kablolara trol yöntemiyle balık avcılığı yapanların zarar verdiğini açıkladı.
Balıkçılar ise suçlamaları kabul etmiyor. Kopan kabloların fotoğrafları ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener yaptığı açıklama sismik hareketliliği ölçmek için Marmara Denizi'ne yerleştirdikleri fiber optik kablolara trol yöntemiyle balık avcılığı yapanların kopardığını açıkladı Özener, "Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi'ndeydi.
Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Hem cihazlar hem kabloları ilkini bu ay içinde tekrar yerine atmayı planlıyoruz" dedi.
"SADECE TROLCÜLER YAPTI DİYEMEYİZ"
Suçlamaların hedefindeki balıkçılar ise kabul etmiyor. Kabloların trol avcıları dışında başka nedenlerle de zarar görebileceğini söyleyen vurgulayan Sarıyer Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Sefer Şahin, "Bunu trolcüler yaptı diyorlar ama trol Marmara'da yasak.