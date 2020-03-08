İşte Türk ordusunun havadaki gözü !
Meltem-2 Projesi kapsamında üretilerek Deniz Kuvvetleri bünyesine katılan deniz karakol uçakları pek çok bölgede görev yapıyor.
Meltem-2 Projesi kapsamında üretilerek 2014'te Deniz Kuvvetleri bünyesine katılan deniz karakol uçakları, Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Akdeniz'den Libya açıklarına pek çok bölgede görev yapıyor.
P235 uçakları, deniz karakol, keşif, izleme, elektronik harp gibi faaliyetlerinin yanı sıra denizaltı savunma harbindeki meziyetleriyle Türk Deniz Kuvvetlerine büyük katkılar sağlıyor. "Mavi vatanın yılmaz bekçileri" tatbikatlarını yüzde 100 başarıyla tamamladı.
Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.
NATO'nun İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'den oluşan 9 müttefik ülkenin katılımıyla denizaltı savunma harbine yönelik 24 Şubat'ta başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona eren Dynamic Manta 2020 tatbikatında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü ana katılımcı ve 1'i misafir katılımcı olmak üzere 4 unsurla güçlü şekilde varlık gösterdi.