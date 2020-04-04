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  3. 04 Nisan 2020 10:52

İşte koronavirüste Türkiye'deki en riskli iller

Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili riskli illeri açıkladı. Koca, "Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

İşte koronavirüste Türkiye'deki en riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 69 kişinin daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 2 bin 786 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 425 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 20 bin 921, toplam yaşamını yitirenlerin sayısı ise 425 oldu.

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İşte koronavirüste Türkiye'deki en riskli iller

EN RİSKLİ İLLER Bakan Koca en riskli illlerle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: , "Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum'' dedi.

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İşte koronavirüste Türkiye'deki en riskli iller

Sağlık Bakanı Koca ayrıca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.

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İşte koronavirüste Türkiye'deki en riskli iller

EN ÇOK CAN KAYBI İSTANBUL'DA En yüksek can kaybının 210 ile İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, ''Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı'' dedi.

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