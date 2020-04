İşte koronavirüste Türkiye'deki en riskli iller

EN ÇOK CAN KAYBI İSTANBUL'DA En yüksek can kaybının 210 ile İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, ''Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı'' dedi.