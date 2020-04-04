İşte koronavirüste Türkiye'deki en riskli iller

EN RİSKLİ İLLER Bakan Koca en riskli illlerle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: , "Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum'' dedi.