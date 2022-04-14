İşte Türkiye'de zam gelmeyen tek şey! Eskiden lükstü, şimdi enflasyona direniyor
Türkiye'de muz ihracatının yüzde 50'sinden fazlasının karşılandığı Mersin'de yoğun hasat dönemi geride kalırken muz fiyatlarının değişmemesi dikkat çekti. Bir dönem lüks olan muzun birinci kalitesi 9 liradan, ikinci kalitesinin ise 4.5 liradan hasat edildiği belirtildi.
Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği Mersin’de, açıkta ve seralarda yoğun hasat dönemi bitti.
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Yoğun hasat döneminde bu sene geçtiğimiz yıla oranla üretici muzu yüzde 20 daha düşük fiyata sattı.
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Muzda yoğun hasat döneminin bitmesine rağmen, ara hasatların sürdüğü kentte üretilen diğer meyve ve sebzelerin fiyatları hem çetin geçen kış şartları hem de girdi maliyetleri nedeniyle arttı. Muz da ise durum değişmedi.
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Geçen yıl Nisan aylarında birinci kalite muz 8,5 ile 9 TL arasında alıcı bulurken, bu sene de aynı rakamlardan üreticiden alınması dikkat çekti.
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