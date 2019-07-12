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  3. 12 Temmuz 2019 11:37

İşte S-400 füze savunma sisteminin tüm özellikleri

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin birinci grup malzemeleri Ankara'ya ulaştı. Peki S-400 nedir? S-400 füze özellikleri nelerdir? İşte S-400 füze sistemlerine dair tüm detaylar...

İşte S-400 füze savunma sisteminin tüm özellikleri

1980'lerin başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanan S-400 füzeleri, S-300 modelinin ardından geliştirilen yeni nesil Rus yapımı kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

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İşte S-400 füze savunma sisteminin tüm özellikleri

S-400 füzelerini S-300 füzelerinden ayıran en önemli özellik ise birden fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirler barındırmasıdır.

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İşte S-400 füze savunma sisteminin tüm özellikleri

S-400'ün geliştirilme amacı, özellikle yüksek öneme sahip stratejik üs ve tesislerin, başta balistik ve yüksek hızlı seyir füzelerine karşı olmak üzere uzun menzil ve yüksek irtifa hava savunmasını sağlamak.

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İşte S-400 füze savunma sisteminin tüm özellikleri

S-400 sistemine şu ana kadar pek çok devlet ilgi göstermiş olmasına rağmen, Çin Halk Cumhuriyeti, Belarus ve son olarak Türkiye haricinde başka bir ülkeye satışı gerçekleşmemiştir.

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