İşte S-400 füze savunma sisteminin tüm özellikleri
Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin birinci grup malzemeleri Ankara'ya ulaştı. Peki S-400 nedir? S-400 füze özellikleri nelerdir? İşte S-400 füze sistemlerine dair tüm detaylar...
1980'lerin başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanan S-400 füzeleri, S-300 modelinin ardından geliştirilen yeni nesil Rus yapımı kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.
S-400 füzelerini S-300 füzelerinden ayıran en önemli özellik ise birden fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirler barındırmasıdır.
S-400'ün geliştirilme amacı, özellikle yüksek öneme sahip stratejik üs ve tesislerin, başta balistik ve yüksek hızlı seyir füzelerine karşı olmak üzere uzun menzil ve yüksek irtifa hava savunmasını sağlamak.