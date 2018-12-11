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  3. 11 Aralık 2018 12:18

İşte Türkiye'nin en kalabalık okulu ! Özellikleri duyanları şaşırtıyor

Son 10 yılda büyük göç nedeniyle İstanbul Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu, 5 bin 300 öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu oldu.

İşte Türkiye'nin en kalabalık okulu ! Özellikleri duyanları şaşırtıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulundaki öğrenci sayısı 66 ilçe merkezinin nüfusundan fazla.

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İşte Türkiye'nin en kalabalık okulu ! Özellikleri duyanları şaşırtıyor

İlkokulda 1 müdür ve 4 yardımcısı görev yapıyor. Sınıflardaki ders mevcudu ise 50-52 dolayında.

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İşte Türkiye'nin en kalabalık okulu ! Özellikleri duyanları şaşırtıyor

Son 10 yılda resmi verilere göre 45 bin 984 den 71 bin 783’e çıkan Yeşilkent Mahallesinde okul sayısı aynı hızla artırılamadı.

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İşte Türkiye'nin en kalabalık okulu ! Özellikleri duyanları şaşırtıyor

Suriye’deki iç savaştan kaçanların Avcılarda tercih ettiği bölgelerden olan Yeşilkentteki Suriyelilerin 800'e yakın çocuğu da Leyla Bayram İlkokuluna kaydedildi.

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