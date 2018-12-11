İşte Türkiye'nin en kalabalık okulu ! Özellikleri duyanları şaşırtıyor
Son 10 yılda büyük göç nedeniyle İstanbul Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu, 5 bin 300 öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulundaki öğrenci sayısı 66 ilçe merkezinin nüfusundan fazla.
İlkokulda 1 müdür ve 4 yardımcısı görev yapıyor. Sınıflardaki ders mevcudu ise 50-52 dolayında.
Son 10 yılda resmi verilere göre 45 bin 984 den 71 bin 783’e çıkan Yeşilkent Mahallesinde okul sayısı aynı hızla artırılamadı.