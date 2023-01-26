İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıcaklık eksi 28 dereceye düştü

GÖLE EKSİ 28 DERECEYİ GÖRDÜ

Öte yandan meteoroloji verilerine göre, dün gece en düşük hava sıcaklığı ise Göle ilçesinde ölçüldü. Göle'de termometreler, sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi. Ardahan'ın diğer ilçelerinde ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Göle'de eksi 28, Çıldır'da eksi 21,8, Hanak'ta eksi 20,2, Damal'da eksi 18, Posof'ta eksi 14,3 derece oldu.