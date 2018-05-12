İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri

Rapor, Türkiye ortalamasına göre ele alınırken, İstanbul'un diğer şehirlerine oranla yüzde 14,75 ile daha pahalı bir şehir olduğu anlaşıldı. İstanbul'u yüzde 9,04 ile İzmir, yüzde 6,62 ile Ankara, yüzde 4,14 ile de Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova takip etti.

