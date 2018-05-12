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  3. 12 Mayıs 2018 15:25

İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri

2017 yılında Türkiye ortalaması baz alınarak hazırlanan rapora göre, İstanbul Türkiye'nin en pahalı şehri oldu.

İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri

2017 yılında Türkiye ortalaması baz alınarak hazırlanan rapora göre, İstanbul en pahalı şehir olurken, bu oranın yüzde 14,75 olduğu anlaşıldı.

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İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye'deki hayat pahalılığı konulu araştırmayı inceledi. PRNet'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılının en pahalı şehrinin İstanbul olduğu belirlendi.

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İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri

Rapor, Türkiye ortalamasına göre ele alınırken, İstanbul'un diğer şehirlerine oranla yüzde 14,75 ile daha pahalı bir şehir olduğu anlaşıldı. İstanbul'u yüzde 9,04 ile İzmir, yüzde 6,62 ile Ankara, yüzde 4,14 ile de Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova takip etti.

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İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri

EN UCUZ ŞEHİRLER DOĞU ANADOLU'DA

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, 2017 yılında hayat pahalılığını konu alan 3 bin 634 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam 2018 yılının ilk beş aylık diliminde bin 550 oldu.

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