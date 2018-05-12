İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri
2017 yılında Türkiye ortalaması baz alınarak hazırlanan rapora göre, İstanbul Türkiye'nin en pahalı şehri oldu.
2017 yılında Türkiye ortalaması baz alınarak hazırlanan rapora göre, İstanbul en pahalı şehir olurken, bu oranın yüzde 14,75 olduğu anlaşıldı.
Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye'deki hayat pahalılığı konulu araştırmayı inceledi. PRNet'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılının en pahalı şehrinin İstanbul olduğu belirlendi.
Rapor, Türkiye ortalamasına göre ele alınırken, İstanbul'un diğer şehirlerine oranla yüzde 14,75 ile daha pahalı bir şehir olduğu anlaşıldı. İstanbul'u yüzde 9,04 ile İzmir, yüzde 6,62 ile Ankara, yüzde 4,14 ile de Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova takip etti.