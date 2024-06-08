İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL
Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği hem sağlığa faydalarıyla hem de kilosunun yaklaşık 175 bin TL'den satılmasıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
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Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.
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Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor.
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Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip.
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