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İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL

Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği hem sağlığa faydalarıyla hem de kilosunun yaklaşık 175 bin TL'den satılmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL - Resim: 1
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İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL - Resim: 2

Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.

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İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL - Resim: 3

Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

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İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL - Resim: 4

Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip.

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