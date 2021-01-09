İşte Türkiye'nin gizemli yolu...
Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yolda yer alan 200 metrelik 'gizemli yol'a girenler şaşırıyor. 'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer' arasında gösterilen yolun başında kontağı kapatılan otomobiller, yokuş yukarı çıkıyor.
Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken, kara yolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca kişinin akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor.
Özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, bölgede yer bulmakta güçlük çekiyor. Etrafta çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 'gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.
FARKLI İNANIŞLAR VAR
Türbe yolundaki 'gizemli yol' ile ilgili halk arasında çeşitli inanışlar bulunuyor. 'Gizemli yol'u Erzurum'a gelen kayınpederine göstermek için türbe yoluna geldiklerini söyleyen Yavuz Tan, "Erzurumluyum. Misafir gelen kayınpederime Palandöken Kayak Merkezi'ni gösterdikten sonra buraya getirdim. 'Gizemli yol'un mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlar da var. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan büyük bir zat, biz de Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz. Onun bir mucizesi olarak görüyoruz. Cenab-ı Mevla'nın ona vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Bu yolda arabanın ister kontağını kapat ister açık bırak. Vitesi boşa aldığınız zaman gaza, frene dokunmadan araç yokuş yukarı gidiyor" diye konuştu.
Ankara'dan gelen misafirlerini 'gizemli yol'a getirerek, uygulamalı gösteren Fadime Kasımoğlu ise "Bu yolun gizemli yol olduğu söyleniyor. Onun için misafirlerimize göstermek için getirdim. Yaptığımız denemelerde aracın kendiliğinden yukarı çıkmasına çok şaşırdılar. Sebebi bilinmiyor. Zıt taraftan gelince geri geri gidiyor. İleri taraftan gidince de ileri gidiyor" dedi.