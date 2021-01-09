İşte Türkiye'nin gizemli yolu...

FARKLI İNANIŞLAR VAR

Türbe yolundaki 'gizemli yol' ile ilgili halk arasında çeşitli inanışlar bulunuyor. 'Gizemli yol'u Erzurum'a gelen kayınpederine göstermek için türbe yoluna geldiklerini söyleyen Yavuz Tan, "Erzurumluyum. Misafir gelen kayınpederime Palandöken Kayak Merkezi'ni gösterdikten sonra buraya getirdim. 'Gizemli yol'un mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlar da var. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan büyük bir zat, biz de Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz. Onun bir mucizesi olarak görüyoruz. Cenab-ı Mevla'nın ona vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Bu yolda arabanın ister kontağını kapat ister açık bırak. Vitesi boşa aldığınız zaman gaza, frene dokunmadan araç yokuş yukarı gidiyor" diye konuştu.