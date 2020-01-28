İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekerken cesaretleriyle de erkek meslektaşlarını aratmadı.

