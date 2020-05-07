İşte Türkiye'nin ilk karantina hastanesi
Türkiye'de, salgın öncesi Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilenlerin 14 gün karantinada tutulduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binası, hastalığın yayılmasının ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü.
Hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve bunlardan testleri pozitif çıkan 600'ü yatırılarak tedavi edildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, şu anda 140 kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinden 1 Şubat'ta tahliye edilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında gözlem altına alındı. Ardından 26 Şubat'ta aynı hastanede İran'dan gelen yolcular ve mürettebat da burada gözlem altında tutuldu. Sürecin başında karantina hastanesi olarak kullanılan ek bina, Mart ayının ikinci haftasında ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü. Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı büyük bir özveriyle yürüttüğü mücadeleyi DHA görüntüledi.
Hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve bunlardan şüpheli görülen ve testleri pozitif çıkan 600'ü yatırılarak, tedavi edildi. Daha önce ameliyathane olarak kullanılan alan negatif basınç odalı, 9 yataklı yoğun bakım ünitesi haline getirildi. Grip hastaları için hastane bahçesine kurulan çadır polikliniklerde ön muayene yapıldıktan sonra negatif basınçlı sürüntü alma çadırlarında şüpheli görülenlerden numune alınıyor. Hastanede yapılan PSR testleri pozitif çıkanlar, burada tedaviye alınıyor.
'HER ODA, İZOLE YOĞUN BAKIMA ÇEVRİLEBİLİR'
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, karantina uygulanan hastalara bir otel rahatlığı sağladıklarını ve hastaların tüm isteklerini karşıladıklarını söyledi. Zekai Tahir Burak ek binası hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, "Buranın tomografisi ve 2 ameliyathanesi var. Bir hastada herhangi bir sıkıntı gördüğümüzde ana binaya almadan tedavi edebilme şansımız var. 9 yataklı izole yoğun bakım var. Ayrıca 2 ve 3'üncü katımızda her oda, izole yoğun bakıma çevrilebilecek durumda" diye konuştu.